DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili son durumu paylaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Öte yandan Önder'in yaklaşık 10 saat süren ameliyatı sona erdi.

DEMİRTAŞ'TAN MESAJ GELDİ

Tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder için cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan mesaj geldi.

"ÖNCE BARIŞ, ÖLÜMSE ALLAH'IN EMRİ"

Demirtaş, yaptıkları son görüşmede Önder'in rahatsızlandığını ancak doktor talebini kabul etmediğini anlatırken birbirlerine "Önce barış, ölümse Allah'ın emri." diyerek söz verdiklerini açıkladı.

Demirtaş, "Herkes bilmeli ki kadri kıymeti çok büyüktür." dedi.

"TEK DİLEĞİN ÖLMEDEN ÖNCE BARIŞI GÖRMEKTİR"

Selahattin Demirtaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Seni seviyoruz Sırrı Abi...

Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; anaların, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar. Ama barışa sadakatle bağlıysan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.

"GÖZLERİMİZ DOLDU"

Son cezaevi ziyaretinde Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan'la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk. Sırrı Bey geri döndü, her zamanki neşesini takınmaya çalışarak 'Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!' dedi. Orada birbirimize söz verdik, 'Önce barış, ölümse Allah'ın emri.'

Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde 'Yüreğimiz elimizde geziyoruz' açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi.



"BU BARIŞ İLLA Kİ OLACAK"

Kürt-Türk herkes bilmeli ki Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çiğlik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerlendi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatırı, kadri, kıymeti çok büyüktür.

Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak.

Dualarımız, kalbimiz seninle. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; Seni seviyoruz can Abim."