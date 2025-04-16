Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile modelinin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) en iyi uygulama örnekleri arasına girdiğini belirterek, "Koruyucu aile modelimiz dünyaya örnek olan modellerimizin başında geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Foruma katılan Bakan Göktaş, AA muhabirine, Türkiye'nin devlet korumasındaki çocukların aile ortamında yetişmesine imkan sağlayan koruyucu aile modeli ile dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile modeli çalışmaları yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile modelimiz UNICEF'in iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı. Koruyucu aile modelimiz dünyaya örnek olan modellerimizin başında geliyor." diye konuştu.

Azerbaycan'ın bu modeli doğrudan kendi ülkesinde uygulamaya başladığını dile getiren Göktaş, Özbekistan'da da modelin uyarlanmasına yönelik çalışmaların başladığını kaydetti.

Göktaş, Türkiye'nin koruma altındaki çocuklara yönelik uyguladığı politikaların farklı ülkeler tarafından da takip edildiğini vurguladı.

"Devlet koruması altında 15 bine yakın çocuğumuz var"

Türkiye'de modeli her geçen yıl geliştirdiklerine dikkati çeken Göktaş, "Devlet koruması altında 15 bine yakın çocuğumuz var. Çocuklarımız için en güvenli yer bir ailenin yanıdır. Biz de devlet koruması altındaki çocukları, koruyucu aile yanına yerleştirerek bir aile, sevgi ortamında yetişmelerini destekleyecek faaliyetler yürütüyoruz. 81 ilde vali eşlerimizle bu konuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirilirken, bu yıl bu rakamın 10 bin 558'e çıktığını söyledi.

Koruyucu aile yanında yetişen çocuklarda pozitif değişimler gördüklerini anlatan Göktaş, "Özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklarımızı koruyucu aile yanına yerleştirdiğimizde o çocuğun gelişiminde psikolojik, fiziksel ve sportif alanlarda olumlu yönde gelişmeler oluyor." dedi.

Koruyucu ailelerin de bu uygulamadan memnun olduklarını belirten Göktaş, bu ailelerin mahallelerine, yakınlarına da örnek olduklarını ve modelin gelişmesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak da koruyucu ailelere destek olduklarını dile getirdi.

Kurumlarda da çocukların koğuş tipi değil, ev tipi modelde yetiştiğini kaydeden Göktaş 8 ila 12 çocuğun aynı evde kaldığını ve yanlarında onlardan sorumlu bakım personelinin bulunduğunu sözlerine ekledi.