Demirtaş’ın Bahçeli görüşmesinin ardından yapılan bu paylaşımlar HDP eski liderinin serbest kalacağı yorumlarına neden oldu. İddiaların ardından Adalet Bakanı Tunç’tan bir açıklama geldi. Tunç’un açıklamasında serbest kalmanın gündemlerinde olmadığını söylediği belirtildi.



Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar bir anda gündem yarattı. Demirtaş’ın Bahçeli ile görüştükten sonra böyle bir beklentinin olduğu belirtilirken iddiaların ardından beklenen açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?" dediğini ve Demirtaş'ın serbest kalmasının gündemlerinde olmadığını söylediğini aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısının ardından Öcalan, 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yaparak, örgütün kendini feshetmesini istemişti. Son günlerde de bazı haber mecralarında ve sosyal medyada Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiaları yer aldı. İddialar, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşuldu.

"BİRTAKIM DUYUMLARIMIZ VAR AMA DOĞRULATAMIYORUZ"

Gazeteci Tuna Öztunç, DEM kaynakları ile telefonda görüştüğünü söyledi. DEM kaynaklarının böyle bir duyum aldıklarını söyleyen Öztunç, kaynakların, "Birtakım duyumlarımız var ama bunu doğrulatamıyoruz" dediğini aktardı.

BAKAN TUNÇ: '10 YIL HAPİS CEZASI VAR, NASIL SERBEST KALACAK?'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise bunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Konunun muhatabı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ben bunu sordum. 'Sayın Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la telefonda görüştü. Bu nedenle böyle bir beklenti var' dediğimde şöyle bir cevap aldım. Bakan Tunç, 'Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?' dedi, böyle bir serbest kalma ihtimalinin olmadığını söyledi. Bu konuşma 15 günlük bir süre içerisinde oldu.

Bu beklenti süreç başladığından bu yana zaten var. Bugün sordum birkaç kişiye, net bir cevap alamadım. İktidar cephesinden bazı temaslarımız oldu fakat bunu teyit edebilecek bir bilgiye sahip değiliz. Adalet Bakanı serbest kalmanın gündemlerinde olmadığını söyledi."