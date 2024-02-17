31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçime girecek olan siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. Kimi partiler adaylarını açıklarken, kimi adaylar da projelerini açıklayarak kamuoyundan destek istiyor.

Van’da seçime Şehir İttifakı adı altında girecek olan Saadet Partisi ile Gelecek Partisi, ortak aday çıkarma kararı almıştı. İttifak, düzenlediği toplantı ile Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerine Van’da ittifak yaparak girecek olan Saadet Partisi ile Gelecek Partisi Van İl Başkanlıklarının, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan oldu.

KARABIYIK: ADAYIMIZ VAN’IN GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN BİR ADAYDIR

Şehir İttifakı Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı açılış programında konuşan Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, “Vatandaşlar gerekli hizmeti ne genelde ne de özelde alamıyor, üvey evlat muamelesi gören bir şehiriz. Birçok alanda en gerilerdeyiz, yine aynı şekilde yerel yönetim hizmetlerinde de 20 büyükşehir ile kıyasladığımızda ise en gerilerdeyiz, son 10 yıldır halkın iradesiyle seçilen adaylar değil kayyumlar Van’ı yönetiyor. Saadet ve Gelecek Partilerimizin ortak Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayını tanıtacağız. Tanıtacağımız adayımız 20 yıldır Van’da siyaset yapan ve Van’ın gündemini belirleyen biridir” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR İTTİFAKI ÖZAY İLHAN’DA MUTABIK

Karabıyık, “Bulunduğumuz yerden de belli olacağı üzere Van Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan’dır. Bizim bilgi birikim ve vizyona sahip olan adayımız odur.” dedi.

İLHAN: “DERDİMİZ BÜYÜK”

Şehir İttifakı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “Van Türkiye’nin en büyük kentlerinden biri olmasına rağmen; gelişmişlikte, yaşanılabilirlikte, kişi başına düşen gayrisafi milli hasılada en son sırada yer alan şehirdir. Derdimiz büyük. İlimizin son 8 yılı kayyum ile geçmiş ve bu dönemde Vali asli görevini mi yapacak yoksa belediye başkanlığını mı yapacak belli değil” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Van’ı gerçek bir büyükşehre dönüştürmek olduğunu söyleyen İlhan, “Van özde köy, sözde büyükşehirdir, Van’ın özde de büyükşehir olabilmesi için yeniden topyekun elden geçmesi, adil bir anlayışla yönetilmesi için yola çıkıyoruz.” diyerek seçim çalışmalarına son hızla başlayacaklarını söyledi.

İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Şehir İttifakı İlçe Belediye Başkan adayları da şu şekilde açıklandı;

İpekyolu Belediye Başkan adayı: Yılmaz Kılıç

Edremit Belediye Başkan adayı: Halit Bitik

Tuşba Belediye Başkan adayı: Ali Katılmış

Gürpınar Belediye Başkan adayı: Sadık Üçer

Gevaş Belediye Başkan adayı: İdris Aksona