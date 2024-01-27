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Gelecek Partisi Van İl Başkanlığı Binasında yapılan tanıtım programına Van Gelecek Partisi İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık ve Van Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan’ın yanı sıra çok sayıda Gelecek ve Saadet partili ve vatandaş katıldı.

Şehir İttifakı İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç, "31 Mart'ta Türkiye'nin birçok yerinde kazanacağımıza inanıyoruz. Van’ımızın ve ilçelerimizin geleceği için hizmette var olduğumuzu belirtmek isterim, Halit Bitik kardeşimin Edremit'te de çok başarılı olacağına inanıyorum, hepimiz için hayırlısı olsun." dedi.

ÖZAY İLHAN: ‘’İNANIYORUZ Kİ ZAFER YAKINDIR’’

İpekyolu İlçe Başkanlığı Şehir İttifakı aday tanıtım programında söz alan Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, "Bugün burada bir aday tanıtım toplantısı için bulunuyoruz. Bir Şehir İttifakı kurduk, Allah'ın izniyle hep birlikte bu seçimde de zaferle çıkmak için elimizden geleni yapacağız. İnanıyoruz ki zafer yakındır." ifadelerini kullandı.

ABDULHEKİM KARABIYIK: “İLÇELERİMİZİN TAMAMINDA ADAY ÇIKARACAĞIZ”

Aday tanıtım programında, sözlerine Filistin’de yaşanan soykırıma vurgu yaparak başlayan Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, “Yüreğimizi serinletecek bir haberle başlamak istiyorum, özellikle İsrail ile ilgili alınan karar. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine soykırım suçu işlediğine yönelik davayı kabul etti. Buradan Nelson Mandela’nın çocuklarına selam olsun. Artık İsrail soykırım suçu ile sanık sandalyesine oturacaktır” ifadelerini kullandı.

Karabıyık, “Bugün bizlerin burada bir araya gelmesine vesile olan Halit kardeşimizi Edremit Belediye Başkanı olarak seçeceğiz. Belediye Meclis Üyelerimizi seçeceğiz. Yine ehliyetli ve liyakatli kardeşim Yılmaz Kılıç Bey’i İpekyolu Belediye Başkanı olarak seçeceğiz ve yakın tarihte Büyükşehir dahil olmak üzere diğer ilçelerimizin de tamamına aday çıkaracağız” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

EDREMİT ADAYI HALİT BİTİK: “KALBİMİZ EDREMİT”

Van Şehir İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Halit Bitik aday tanıtım konuşmasında, “Bugün burada hep beraber geçmişi milattan önce üç binli yıllara dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilimizin şirin ilçesi Edremit’e yeni bir siyaset sayfasının açılmasına ve yeni bir yürüyüşün başlamasına şahitlik ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim; her mahallesi, caddesi, sokağı, büyüdüğüm yılların hatırasını taşıyan Edremit; hem kalbim hem de dünyaya baktığım penceremdir. Sahip olduğumuz bilgi, tecrübe, başarıların kaynağında da Edremit vardır. Edremit’imize hizmet etme görevine Belediye Başkan adaylığımı uygun gören sayın Genel Başkanım ve İl Başkanıma şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Gecesini gündüzüne katarak Edremit’e güzel bir gelecek yazacağını ifade eden Halit Bitik, “Doğal ve turistik zenginliğe sahip Edremit’imizi kültürden, sanata, spordan, çevreye her alanda örnek ve öncü bir kente dönüştüreceğiz. Amacımız değerli büyüklerimizin huzurla yaş aldığı kadınlarımızın hayatın her alanında etkin olduğu geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin ileriye umut ve güvenle bakabildiği bir kent yaratmak olacaktır. Biliyoruz ki başaracağız. Çünkü başarıya inancımız olduğu gibi, Edremit’e olan sevgimiz de kalptendir. ‘Kalbimiz Edremit’tir” ifadelerini kullandı.

“GELECEK VAN’INDIR”

Gelecek ve Saadet partilerinin ortak adayı Bitik, “Şehir İttifakı’nı iktidara taşıyacak yolda el ele omuz omuza birlik, beraberlik ve dayanışmamızı güçlendirerek hedefimize ulaşacağımıza inancım tamdır. Önemli olan politikalarımızı, projelerimizi, doğru ve anlaşılır şekilde ifade edelim ve halkla bütünleşerek güven verebilelim. Görüşünden dolayı hiçbir belediye çalışanı işten çıkarılmayacaktır” dedi.

Bitik’in, “Beraber çalışacağız. Beraber üreteceğiz. Beraber başaracağız. Evet gün dostluk, barış, sevgi ve dayanışma günüdür. Gelecek Edremit’indir. Gelecek Van’ındır. Gelecek Türkiye’nin ve tüm dünya mazlumlarınındır” şeklinde sözlerini sonlandırmasının ardından, Şehir İttifakı Aday Tanıtım Programı son buldu.