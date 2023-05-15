Türkiye nefesini tuttu oy verme işleminin ardından sandıktan çıkacak sonuca kitlendi.

Saatler 17.00 itibariyle sandıklar kapandı ve YSK seçim yasaklarını kaldırması ile birlikte sonuçlar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanının yanı sıra 28.Dönem Milletvekili tercihine de gözler çevrildi.

Yeniden Refah Partisi sürprizi

Türkiye Geneli Milletvekili Seçim Sonuçları'nda Yeniden Refah Partisi sürprizi yaşandı.

4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi, sandıkların yüzde 82.77’si açılmasına rağmen 1 milyon 246 bin 852 oy ile, oyların yüzde 2,83'ünü aldı.

5 vekil çıkarmayı garantiledi

Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi.

Bilindiği üzere Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ilk olarak seçimlere ayrı olarak girmeye karar verdi.

Cumhur İttifakı'na katılmışlardı

Ancak AK Parti ile yapılan görüşmelerin ardından Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.

Saadet Partisi'nin Millet İttifakı içerisinde yer almasına sert sözlerle eleştiren Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık desteğini duyurmuştu.