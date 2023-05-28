Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine yönelik seçim yasakları saat 18.00'de itibariyle başladı, yarın akşama kadar sürecek.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur öncesi seçim yasakları bugün başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00’de sona erdi. Türkiye genelinde yarın saat 08.00’de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek. YSK tarafından bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak. Buna göre, seçim günü sabah saat 06.00’dan gece 24.00’e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler ise saat 18.00’den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

Bugün saat 18.00 itibariyle başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs’ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK’nin seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. t24