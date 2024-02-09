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Dünya tam 4 aydır Orta Doğu'daki savaşı izliyor.

İsrail ordusunun, yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi'ne yönelik sistematik saldırıları devam ediyor.

Sivillerin hedef alındığı kadın ve çocukların hayatını kaybettiği savaşta, kan durmak bilmiyor.

Cuma namazı öncesi engellediler

Bugün ise savaşın gölgesindeki 18. cuma...

İsrail, cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getirmeye bugün de devam etti.

Gazlı saldırı

Mescid-i Aksa'ya giden yollara bariyerler kurarak kontrol noktaları oluşturan İsrail güçleri, namaz için mescide gitmek isteyen bazı Filistinlileri engelledi.

Ara sokaklarda yaşanan hareketlilikte ise vatandaşlara gazlı saldırıda bulunuldu.

126 gün oldu

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı ise giderek artıyor.

Bu kapsamda Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bine yaklaştı

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi.

Enkaz altında kalanlar var

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.