Wanhaber – Özel

Van’a hizmet etme motivasyonu ile uzun zamandır siyasetle iştigal eden Av. Savaş Nurullah Kıylık, 2023 genel seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize ve Van’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyen Kıylık, “Tarihte nadir rastlanan bir şekilde yüksek bir katılımın olması insanların demokrasiye olan inancını ve yönetimde söz sahibi olma arzusunu göstermiştir” vurgusu yaptı.

“İNSANLAR, ERDOĞAN’A BİR KEZ DAHA GÜVENMİŞTİR”

İnsanların oylarını kullanırken güven duygusunu esas aldığına işaret eden Kıylık, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda da olsa Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan lehine sonuçlanacağına inancım tamdır. Milletimiz reyini kullanırken tamamen güven duygusunu temel almış, istikrardan vazgeçmemiştir. Türkiye yüzyılında milletimiz gerek özgürlükler ve insan hakları açısından gerekse ekonomi ve refah açısından en iyi dönemlerini yaşadığı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha güvenmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Millet ittifakına ilişkin de görüşlerini belirten Av. Kıylık; “Kemal Kılıçdaroğlu’nun güven verememesi, farklı bileşenlerin menfaat ile bir arada bulunması, Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıkların ciddiyetsiz dağıtılması, rövanşist tutum, kazanımların kaydedileceği kaygısı vb. sebepler ile millet ittifakı başarılı olamamıştır” diye kaydetti.

“ÇİRKİN YORUMLAR ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Deprem bölgesine yönelik yakışıksız yorumlar yapıldığını dile getiren AK Parti Edremit Eski İlçe Başkanı Av. Savaş Nurullah Kıylık, “Millet iradesine saygılı olmak gerekir. Bazı kesimlerce dile getirilen yakışıksız ifadeler, deprem bölgesindeki oylara göre ‘keşke ölseydiniz, felakete layıksınız’ gibi çirkin yorumlar asla kabul edilemez. İnsanlıktan nasibini almamış kişileri yorumlarından dolayı kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

“SEÇMENİN MESAJINI İYİ ANLAMAK GEREKİR”

Sosyal medyada Van ile ilgili de yakışıksız yorumlar yapıldığına işaret eden Av. Kıylık, bunu da doğru bulmadığını ve seçmenin verdiği mesajı anlamak gerektiğini söyledi. Kıylık, şu ifadeleri kullandı; “Sosyal medyada Van’la ilgili olarak ‘depremden sonra size sahip çıkıldı, bir sürü hizmet yapıldı, ama oy vermediniz; nankörsünüz’ gibi pek çok paylaşım yapıldı. Bu yorumlar da deprem bölgesine yapılan yorumlardan farksız değildir. Seçmenin verdiği mesajı iyi anlamak gerekir.”

“VAN’DA ALINAN OYLAR, RESMİ ÜYE SAYISINI BULAMAMIŞTIR”

AK Parti’nin Van’da aldığı oy sayısının, resmi üye sayısını bulamadığına değinen Av. Kıylık, “AK Parti’nin oy kaybettiği illerin başında Van gelmektedir. Maalesef Van’da alınan oylar resmi üye sayısını dahi bulmamıştır. Yüzde kırklarda olan pek çok ilçede oy oranı yüzde yirmilere düşmüştür. Bu haliyle yerel seçimlerde 12 ilçe ile büyükşehir belediyesi kaybedilecektir. Vanlıların itiraz ve talepleri, yoklama - temayül neticeleri, demografik yapı, teşkilat ve seçmen istekleri dikkate alınsa ve güçlü bir propaganda geliştirilse idi çok farklı neticeler elde edilebilir, meclisteki temsiliyet ve başarı da artabilirdi.” yorumunda bulundu.

“VANLILARIN TALEPLERİ ESİRGENMEMELİYDİ”

Vanlıların yıllardır çözülemeyen sorunlarının olduğunu ve bu taleplerin esirgenmemesi gerektiğini dile getiren AK Parti eski Edremit İlçe Başkanı Av. Savuş Nurullah Kıylık, “İletişim aksaklığı ve hizmet eksikliği, seçim öncesi her platformda yüksek sesle dile getirilmiştir. Çevre yolunun neticelendirilememesi, stadyum, otogar, havaalanı yetersizliği, işsizlik, trafik, ticaret ve çevre problemleri gibi pek çok sorun yıllardır çözülememiştir. Devletimizin gücü, AK Parti Hükümetlerinin başarıları, belediyelerin imkanları birlikte değerlendirildiğinde Vanlıların bu talepleri esirgenmemeli ve sıkı takip edilmeliydi. Bu açıdan önemli görevlerdeki yerel siyasilere karşı halktaki tepki sandığa da olumsuz yansımıştır” dedi.

“SEÇİM SONUÇLARI İYİ OKUNMALI”

Eleştirilerin dikkate alınması gerektiğine işaret eden Kıylık, değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı; “Seçim sonuçları iyi okunmalı, eleştiriler dikkate alınmalıdır. Hükümetlerin ve yerelde belediyelerin amacı vatandaşların refah içinde yaşamalarını sağlamaktır. Van’ın oy oranları ile ilişkilendirilmeden istediği hizmetleri almasını ve hak ettiği yere ulaşmasını umuyoruz.”

Haber: Uğur Mengeş