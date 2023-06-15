Wanhaber - Mehmet Salih Giyci

2. Lig Play-off final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta gülen taraf Şanlıurfaspor oldu.

Maçın ilk yarısını 1 - 0 önde tamamlayan Şanlıurfaspor, ikinci yarıda farkı açtı.

Müsabakada Şanlıurfaspor'un gollerini 36. dakikada Behlül, 53 ve 56. dakikalarda Mert Çapar kaydetti. Bu skorla Şanlıurfaspor Spor Toto 1. Lige yükselen son takım oldu.

1. Lige daha önce Kocaelispor ile Çorum FK de çıkmıştı.

Taraftarlar, takımlarının üst lige çıkmasını büyük sevinçle kutladı.