TFF 2. Lig Play-Off Finali’nde Batman Petrol Spor AŞ’yi mağlup eden Van Spor FK’nin, şampiyonluk coşkusu, Van’ın İskele Caddesi’nden başlayarak Beşyol Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Maraş Caddesi’ni kapsayan büyük bir kutlama turuyla devam etti.

Van Spor FK, bugün Van sokaklarında binlerce taraftarıyla buluştu. Sokaklarda üstü açık otobüsle hareket eden kırmızı-siyahlı kafile, şampiyonluk turu attı. İskele Caddesi üzerinden Beşyol Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Maraş Caddesini turlayan Van Spor’a taraftarlar da meşaleler yakarak eşlik etti.

Takım otobüsü coşkulu şehir turunun ardından şampiyonluk kutlamaları için Van Atatürk Şehir Stadyumuna gitti.

Kutlamalar statta devam edecek.