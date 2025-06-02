Final karşılaşmasında Batman Petrol Spor AŞ’yi seri penaltı atışlarında 5-4 yenen kırmızı siyahlı ekip şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lige çıkmaya hak kazandı.
Van ekibi kupayı aldıktan sonra Van’a doğru harekete geçti. Akşam saatlerinde Van’a ulaşan kafile, yoğun taraftar eşliğinde tesislerine geçti.
Yoğun ilginin gösterildiği karşılamada taraftarlar Şampiyon Vanspor sloganları atarak kafileyi tebrik etti.
Karşılaşma sevinç gösterilerine sahne olurken Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, yönetim kurulu üyeleri ile beraber halay çekti.
Coşkunun artmasıyla beraber Artı Değer Van Spor FK kafilesiyle stada gelen polisler de halaya katılarak sevinç gösterilerine eşlik etti.
Kafileyi karşılama töreni halayların ardından taraftarların Başkan Erol Temel ile hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.