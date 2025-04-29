Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 81 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında 63 bin 957 litre sahte içki ve 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, sahte içki ürettiği tespit edilen 137 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, toplumun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte içki üreticilerine karşı mücadelede halkın duyarlılığı ve desteğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

12 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 alkol aroması, 66 bin 500 etiket, 4 bin 30 bandrol, 9 bin 109 boş şişe, 88 bin 376 kapak ele geçirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi."