Van’ın Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe sahillerinde yaşayan kaplumbağaların üreme dönemine girmesiyle birlikte çok sayıda kaplumbağa uygun alanlara göç etmeye başladı.

Yaşanan üreme döneminde birçok kaplumbağa yeni sazlık alanlara göç edip yuvalar kurarken, bazı kaplumbağalar ise geçen yıl hizmete açılan sahil yolunun karşısına geçmek isterken araç çarpmaları sonucu ölüyor.

Yaşanan kaplumbağa ölümlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Erdem Dara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Durmuş ile başkanlığa bağlı mühendisler sahil yolunda incelemelerde bulundu.

Yapılan ön incelemenin ardından bilgi veren Prof. Dr. Atilla Durmuş, “Sahil yolu var olan habitatı ikiye böldü. Habitat bölününce çok nadir de olsa bazı kaplumbağalar üremek için en uygun alanı seçiyorlar. Bu yüzden yolu geçiş olarak kullanıyorlar. Yolu kullanınca da maalesef böyle istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi kaplumbağaların çoğu şu anda var olan menfezleri kullanmaktadır. Son olaylar münferit olarak gerçekleşmektedir. Fakat bizler tek bir ölümün dahi yaşanmaması için tüm önlemleri alacağız” dedi.

Yapılan teknik analizlerin ardından konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlanacak ve eylem planı ile ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacak.