Sağlık Bakanlığı'ndan ebeveynleri sevindirecek yeni bir duyuru geldi.

Artık bebekler, 6 farklı hastalığa karşı tek enjeksiyonla korunacak.

14 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan altı bileşenli karma aşı, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci, hemofilus influenza Tip B ve hepatit B hastalıklarına karşı bağışıklık sağlayacak.

Bakanlık yetkilileri, daha önce 1998'den bu yana kullanılan hepatit B aşısı ile 2008’den itibaren uygulanan beşli karma aşının bu yeni sistemle birleştirildiğini belirtti.

ÜCRETSİZ YAPILACAK

Altı bileşenli karma aşı, Türkiye genelinde tüm aile sağlığı merkezleri ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaya başlanacak.

Bu yeni sistemle birlikte, daha önce beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlayan çocukların devam dozları artık altılı karma aşı ile tamamlanacak. Böylece, ek bir aşıya gerek kalmadan bağışıklama süreci devam edecek.