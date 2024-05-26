Rüzgar, Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılıyor mu? Sebebi Ne?

Sevilen oyuncu Yiğit Kirazcı, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Rüzgar karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ancak Kirazcı'nın diziden ayrılacağı haberleri gündeme geldi. Peki, Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden gerçekten ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne?

Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılıyor mu?

Yiğit Kirazcı'nın diziden ayrılacağı haberi, dizinin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı "Kızılcık Şerbeti"nde önemli bir karakter olan Rüzgar, hikayeden çıkıyor. Peki, Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor?

Ayrılığın Nedeni Nedir?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nursema'ya aşık olan Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı, rolü gereği diziden ayrılacak. Başarılı oyuncu, diziden ayrılmadan önce yeni bir projeye de imza attı. Kirazcı, 9 yıl aradan sonra CNBC-e ile anlaştı ve yaz boyunca İngiltere'nin popüler yarışma programı "Letterbox Türkiye"yi sunacak.

Yiğit Kirazcı'nın yeni projesi, hayranlarının heyecanını artırırken, "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki karakterinin vedası da izleyiciler arasında duygusal anlar yaşatacak. Kirazcı'nın diziden ayrılması, hikayenin gidişatını nasıl etkileyecek, hep birlikte göreceğiz.