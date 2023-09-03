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Türkiye küresel ölçekte diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya giderek tahıl krizini sonlandırmak üzere kritik görüşmelerde bulundu.

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeler gerçekleştirerek Ankara'nın tezlerini ortaya koydu.

Görüşmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan zirve öncesi gerçekleştirildi.

Rusya'dan sonra İran'a gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Rusya'dan sonraki durağı İran olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fidan, yarın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşecek.

Yazılı açıklamada, "Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecek." denildi.

İkili ilişkiler ve iş birliği masada

Fidan-Abdullahiyan görüşmesinin ana gündem maddesini Türkiye-İran ilişkileri ve taraflar arasındaki iş birliği oluşturacak.

İki Bakan, ülkeler arasındaki diyaloğun geliştirilmesi meselesini de masaya yatıracak.

Bakanlık açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

Ziyaret vesilesiyle, İran’la iş birliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak.

Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ensonhaber