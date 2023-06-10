Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Spor basınında son olarak PSV'yi çalıştıran Roger Schmidt'in adı Galatasaray'ın yeni hoca adaylarından biri olduğu iddia edildi. Peki Roger Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli?

Roger Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın teknik direktör adayı Roger Schmidt biyografisi

Roger Schmidt kimdir?

54 yaşındaki Alman teknik adam yönetim kariyerine 2005’te Delbrücker’de başlamış, 2007’de ise Preuben Münster’in başına geçmişti.

Roger Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın teknik direktör adayı Roger Schmidt biyografisi

2011’de Paderborn ve 2012’de Salzburg’u çalıştıran Roger Schmidt 2014’te ise Bayer Leverkusen’in başına geçti.

Roger Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın teknik direktör adayı Roger Schmidt biyografisi

2017’de BJ Guoan takımını yöneten başarılı teknik adam son olarak PSV ile çalışmıştı. 2020’de PSV’nin başına gelen Roger Schmidt’in adı Galatasaray’la anılmaya başlandı.