Bu akşam saatlerinde Rize’nin Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT şubesinde korku dolu anlar yaşandı. Kargo bölümüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, aniden belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı ve olay yerinden hızla kaçtı. Kurşunların hedefi olan iki çalışan yaralanırken, çevrede büyük panik yaşandı.

2 YARALI KURTARILAMADI SALDIRGAN KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, her iki çalışan Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yaşanan bu vahim olay, mahallede derin bir üzüntü ve tedirginlik yarattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "USULSÜZ İŞLEMİ REDDEDİLİNCE ATEŞ ETTİ"

Saldırı ile ilgili Rize Valiliğinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada saldırganın kimliği tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Bugün saat 17.03 sularında Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki görevli personelimiz silahla vurularak ağır yaralanmıştır. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edilmiştir.

Yaralı personeller (Selim Okumuş, Ömer Bayazit) hastaneye kaldırılmış; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

BAKAN URALOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Rize’de PTT çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.