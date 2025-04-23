Çeşitli alanlarda kamuda tasarruf önlemleri alınmaya devam ediliyor. Kamu çalışanlarını taşıyan servislerin yaşı dolanların yerine yenilerini almak yerine sürelerini 2 yıl daha artırarak tasarruf sağlanmasına karar verildi.

YAŞ SINIRI 19'DAN 21'E YÜKSELTİLDİ

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 21 yaşından küçük olacak. Söz konusu sınır, daha önce 19 olarak uygulanıyordu. Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.