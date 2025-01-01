Elektrik faturalarında 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle önemli değişiklikler yaşandı. Enerji Piyasası Düzenleme​ Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde elektrik piyasasına yönelik yayımladığı yeni düzenlemeye göre, yeni yılda elektrik faturasını düzenli ödeyen aboneler​ için kolaylıklar getirilirken, ödemelerini aksatanlara ek maliyet yansıtılacak. Resmi Gazete’den duyurulan karara göre güvence bedeli ve diğer hizmet ücretlerinde değişiklikler yapıldı.

ELEKTRİK FATURALARINDA DEĞİŞİKLİK

Bu düzenleme yeni yılda elektrik faturasını düzenli ödeyen aboneler için kolaylıklar getirilirken, ödemelerini aksatanlara da kötü haberi verdi. 1 Ocak 2025’ten itibaren ayda 417 kilowattsaat tüketim, aboneler için sınır olacak.

Bunun üzerindeki tüketimler “desteklemesiz gerçek maliyetler” ile ödenecek. Yani yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren daha fazla fatura ödeyecek.

Faturasını düzenli ödeyen tüketiciler için avantaj sağlandı.

FATURASINI GEÇ ÖDEYENLERE EK MALİYET

1 Ocak’ta başlayacak yeni dönemde, 200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek fatura için sınır yıllık kullanım için 5 bin kWh’den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh’ye karşılık gelecek. Yıllık kullanım için 5 bin kWh sınırı esas alınacak. Klima gibi eşyaları yaz mevsiminde çok kullanan tüketiciler için yıl genelindeki toplam tüketim etkili olacak.

Elektrik faturasını düzenli ödeyen aboneler için kolaylıklar getirilirken, ödemelerini aksatanlara ek maliyet yansıtılacak.

1050 LİRANIN ÜZERİNDE ELEKTRİK FATURASI ÖDEYENLER DİKKAT

1050 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethanelerin faturaları üst dilime girecek.

BİR MESKENİN FATURASI 2 BİN LİRAYA KADAR ÇIKACAK

Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeme yapacak. Bu düzenleme sadece konutları değil, apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümü yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerini de kapsayacak.

Geçilecek yeni düzenlemeyle 300-400 liralık bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, bin 50 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası 2 bin liraya çıkabilecek.

ELEKTRİK FATURASINDA YENİ TARİFELER

1 Ocak’ta elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. İşte yeni tarifeler;

Elektrik kesme ve bağlama bedeli, alçak gerilim için 106,08 TL, orta gerilim için 799,06 TL,

Sayaç kontrol bedeli kullanılan ekipmana göre 148 TL ile 187,05 TL arasında,

Güvence bedelleri de artırıldı. Mesken aboneleri için kilovat başına güvence bedeli 200,03 TL,

Sanayi, kamu ve özel sektör aboneleri için bu tutar 569,04 TL,

Şehit aileleri ve gaziler yalnızca 100 TL,

Tarımsal faaliyet ve diğer aboneler güvence bedelini 270,02 TL olarak ödeyecek.

ÖDEME BİLDİRİMİ BIRAKMA BEDELİ

Alçak gerilim için 316 kuruş

Orta gerilim için 3 lira 16 kuruş

İKİNCİ BİLDİRİM BIRAKMA BEDELİ

Alçak gerilim için 6 lira 34 kuruş

Orta gerilim için 63 lira 57 kuruş