Kente getirilen TOGG T10X aracı ile ilgili Van Valisi Ozan Balcı, “Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemizin yüz akı, medarı iftiharı projelerinden biri olmuş. İnşallah ülkemiz adına daha nice güzel projeler görürüz” dedi.

Tanıtım programına katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla kısa sürede Ülkemizin yerli ve milli otomobili TOGG’un üretildiğini belirtti. Rektör Şevli, “Büyük ve yoğun bir emeğin sonucunda ortaya çıkan yerli TOGG markalı araçlarımız, bugün de Van'da görücüye çıktı.

Milli ve yerli TOGG’a şehrimizde değerli hemşerilerimizin yoğun bir ilgisi olduğunu görmekteyiz. Elektrikli araç teknolojisinde ülkemizin bu noktaya geldiğini görmek bizler için büyük bir gurur vesilesidir” diye konuştu. TOGG aracını inceleyen Rektörü Şevli, “Bilim insanları tarafından hidrojenin; yüksek veriminden, çevre dostu olmasından ve kolaylıkla bulunabilmesi özelliklerinden dolayı fosil yakıtların yerine kullanılabilecek önemli bir enerji kaynağı olduğu dile getirilmektedir. Elektrikli araçlar gücünü lityum iyon pillerden almaktadır.

Nikel ve kobalt gibi malzemelerin tedarik sorunu, gelecekte yakıt pillerinin kullanımının artacağı öngörüsünü ortaya çıkarmaktadır. Yakıt pilleri, yüksek maliyetli bir teknoloji ürünü oldukları için bizler de Üniversitemizde akademisyenlerimize destekler sunarak, ülkemizin TOGG ile başarmış olduğu bu süreci daha da ileriye taşıyabilmek adına özellikle yakıt pillerinin düşük maliyet ve daha yüksek verimde üretilerek ticarileşmesi hedefiyle çalışma grupları oluşturduk.

Nitekim geçtiğimiz yıl Üniversitemiz akademisyenlerinden Dr. Berdan Ulaş, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde “PEM Yakıt Pilleri için Anot Katalizör ve Membran Sentezi, Karakterizasyonu ve Yakıt Pili Performans Testleri” tez çalışması ile YÖK tarafından “En İyi Doktora Tezi” ödülüne layık görülmüştü.

Tüm gayemiz, alandaki bilgi birikimimizin ve akademik uzmanlığımızın ülkemizin başarı paydasına katkı sağlamasıdır. Bu nedenle Van YYÜ’de bu konu kapsamında ilgili bir laboratuvar da kurmuş bulunmaktayız. İnşallah gelecek yıllarda ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla teknolojik anlamda çok daha iyi noktalara gelecektir” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi