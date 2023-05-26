Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’nda halka hitap etti. Konuşmalarında İBB Başkanı İmamoğlu'nun pazarcı esnafıyla kavgasına da değinen Erdoğan, "Ülkemizi her alanda çok daha ileri taşıyacağız. Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizim ile rakibimiz arasındaki vizyon farkını ortaya koymalı yeterlidir. Bay bay Kemal'in referansı nedir? İstanbul onun partisi değil mi? Yaptığı bir şey var mı? Yağmur olduğu zaman ortalığı sel alıyor götürüyor. Nerede Başkan? Bodrum'da, İsviçre'de kayakta. Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra tutup zabıtayla karakola götürüyor. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz. Bıraktı belediyeyi Van'da siyaset yapıyor. Orada PKK'nın işaretini yapıyor. Hanım bir taraftan o bir taraftan. Bunlar teröristlerle el ele kol kola. Ekrem'e de bay bay Kemal'e de hem pazar hem de 2024'te gereken dersi vermemiz lazım" dedi.

"Suriyeli sığınmacılar mutlaka çözüme kavuşacaktır"

Sığınmacılar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sığınmacılar konusunda bize, milletimize, inancımıza yakışır şekilde mutlaka çözüme kavuşturacağız. Suriye'nin kuzeyine şimdiye kadar 554 bin sığınmacı, güvenli ve gönüllü olarak döndü. 100 bini aşkın briket eve 88 bine yakın aile yerleşti. Konut projesi de tamamlandığında bu sayıya inşallah Katar'ın desteğiyle de 1 milyon kişi daha ilave olacak. Bize düşen sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmesidir" dedi. İHA