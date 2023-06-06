Wanhaber

Dünya Çevre Günü nedeniyle birçok ilde olduğu gibi Van’da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çok sayıda mesaj paylaşımı da yapılan Van’da, çevrenin önemine vurgu ön plana alındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle ‘Daha yeşil bir üniversite’ vurgusu yaptı.

Rektör Şevli; “VanYYÜ, dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric Endeksinde Türkiye’de 58., Dünyada 648. sırada ilk bin üniversite arasında yer alıyor. Hedefimiz, daha yeşil ve daha çevreci bir üniversite olmak” diye kaydetti.

Rektör Şevli, ayrıca; “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ve Türkiye Çevre Haftası’nı kutluyorum. Daha yeşil bir Dünya için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramaçan Çetin