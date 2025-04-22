ABD ile Çin arasında tehditler artarken doların güçsüzleştiği piyasalarda euro yeni rekor kırarak 44 lirayı aştı. Bu gergin ortam en çok da altına yaradı. Ons, gram, ve işlenmiş altın ardı ardına rekor kırarken çeyrek altın bu sabah itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 7.103,00 liraya yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya çıkardığı ticaret savaşları küresel ekonomide durgunluk yaratması ihtimali bulunuyor. Bunun yanında Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirmesi yönünde baskı altına alırken görevden almakla da tehdit ediyor. Bu gelişmeler ve belirsizlikler de altın fiyatlarını pozitif etkiliyor. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Dün 17:00 itibariyle tarihi zirveye ulaşan gram altın 4 bin 203 lira olmuştu. Dünkü rekor da geride kaldı. Gram altın güne 4208 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4195 lira, en yüksek de 4297 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4292 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dün sabah 3384 dolarla başlangıç yapan ons altın 17:00 itibariyle yeni bir rekora imza atarak 3 bin 425 dolara yükselmişti. Ons altın güne dünkü rekor seviye olan 3425 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3412 dolar, en yüksek de 3494 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3489 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4305 liradan alınırken 4362 liradan satılıyor.