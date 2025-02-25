Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER), "Konut talebini belirleyen mikro faktörler: İstanbul örneği" başlıklı raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Kurumun araştırmasına göre gençlerin yüzde 71,4’ü uygun kredi koşulları sağlanırsa harcamalarını kısarak ev almaya razı.

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, “İnsanlar, kira ödeyemez hale gelince ev sahipliği isteği arttı." dedi.

YÜKSELEN KİRALAR, KONUT TALEBİNİ TETİKLEDİ

İstanbul’da 18-50 yaş arası 30 bin liranın üzerinde aylık geliri olan bin 69 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, son iki yılda enflasyonun ardından yükselen kiralar, konut talebini tetikledi.

İstanbul Üniversitesi İktisat ve İletişim Fakültesi akademisyenlerinin araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 80’i kiracı olmaktan mutsuz, gençlerde ise bu oran yüzde 73.

Alt kırılımlarına bakıldığında ise 40-49 yaş aralığında bu oran yüzde 85’i aşarken, 30-39 yaş arasında yüzde 81’i aştı.

KONUT ALAMAYAN ALTINA YATIRIM YAPIYOR

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 81,1’i konut yatırımının mantıklı olduğunu düşünürken, konutu tercih etmeyenlerin yüzde 46’sı altını yatırım aracı olarak görüyor. “Sizin için ev sahibi olmak ne kadar önemli” sorusuna, katılımcıların yüzde 36’sı, “Çok önemli” yanıtını verirken, bu konuda ortalama değer yüzde 8,18 oldu.

Araştırmada, “Ev alma hayaliniz var mı” sorusuna katılımcıların yüzde 55’ten fazlası beş yıldan sonra uzun vadede böyle bir hayalinin olduğunu, gençlerde ise bu oranın yüzde 65’ten fazla olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, tasarruf ederek ev alabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 59’u bulurken, uygun ödeme koşulları taşıyan uzun vadeli kredi seçeneği ile harcamalarımdan (kıyafet, eğlence gibi) vazgeçerim diyenlerin oranı yüzde 72’yi aştı. Bu oranın gençlerde yüzde 71,4 olduğu, 40-49 yaş aralığında yüzde 73,7, 30- 39 yaş arasında yüzde 71,1 olduğu görüldü.

"İSTANBUL’U TERK ETMEK İSTEMEYENLERİN SAYISI YÜKSEK"

İstanbul’u terk etmek istemeyenlerin oranı yüzde 83 ile yüksek seviyede yer alırken, başka bir şehre göç etmek isteyenlerin oranı da yüzde 17’de kaldı. Söz konusu göçün başlıca nedenleri arasında, yaşamın zor olması (trafik), pahalılık, yüksek kiraların ilk üçte yer aldığı, deprem endişesinin ise beşinci sırada geldiği ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, tüm yaş gruplarında en çok “Altın birikimleriyle konut yatırımını içeren finansman modelleri ne ihtiyaç olduğu” vurgulandı.

Z KUŞAĞI "TERS KÖŞE" YAPTI

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, pandeminin harcama alışkanlıklarını değiştirdiğine işaret ederek şöyle konuşu:

Pandemiden sonra insanlar harcamaya yüklendi, ‘nasıl olsa konut alamıyoruz’ dedi. Gençler, bari hiç olmazsa paramızı harcayalım, bir daha mı geleceğiz dünyaya yiyelim içelim yönünde bir algı vardı. Biz de bu algının bir şeklide doğru olduğunu gözlemliyorduk. Gençlerin ‘bir konut alayım kendimi güvende hissedeyim’in dışında yaşadığını düşünüyorduk. Fakat burada bir ters köşe geldi. Gençler özellikle ev sahibi olmak istiyor.

KONUT ALMAK İÇİN ARABASINI SATACAKLARIN ORANI YÜZDE 66,7

Gelecekte İstanbul'da barınma sorunu endişesi içinde olanların oranı yüzde 46,8, böyle bir sorunu olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 31,5 ve karasız kalanların oranı yüzde 21,6 olarak ölçüldü.

"Konut almak için arabanızı satar mısınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 66,7'si "evet", yüzde 33,3'ü "hayır" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 79,9’luk gibi önemli bir çoğunluğu kiracı olmanın kendilerini mutsuz ettiğini ve gelecekte barınma noktasında bunun bir sorun teşkil edeceğini belirtti.