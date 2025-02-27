Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

BAYRAMA 30 MART'TA GİRİLECEK

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 30 Mart'ta girilecek.

RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirledi.

Kameri ay hesaplamalarına göre şevval ayının hilali ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.