Anma törenine katılanlar Ramazan Hoca’nın kabri başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Anma etkinliği, Ramazan Hoca’nın yaşamını ve bıraktığı izleri hatırlamak amacıyla düzenlendi. Mezarı başında konuşan Baba İsmail Pişkin, "Ben oğlumdan razıydım. Ramazan sessizdi, kimseye zararı olmazdı. Camiye gidip geliyordu. İnsanlara vaaz veriyordu. Çok iyi biriydi" dedi.

Sevenlerinden Ömer Geçmez de Ramazan hocayı bütün Türkiye’nin tanıdığını söyledi. Geçmez, "Kendisi İslam adına sohbetler anlatıp İslam’ın biraz daha duyulması için mücadele veren bir kişiydi. Ramazan hocayı unutmayacağız, unutturmayacağız inşallah Ramazan hoca gibi binlerce, yüz binlerce kişinin tekrardan bu görevi üstleneceğini hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu.

Anma programına film yapımcısı Dr. Muhsin Duran ve Ahmet Denizhan’da katıldı. Sevenlerine müjdeyi veren yapımcı Dr. Muhsin Duran en kısa zamanda ünlü sanatçılardan oluşan bir kadro ile Ramazan Hocanın filmini yapacaklarını müjdeledi. Duran, "Ramazan Hocanın filmini çekmemizdeki gaye kendisi çok kısa sürede tüm toplumda yankı buldu. Namazın üzerinde bıçakla tıpkı Hz. Ali, Hz. Ömer’in şehit edildiği gibi kendisi de şehit edildi. Toplum böyle bir filmi bekliyor bizde bunu yapmaya karar verdik yapımcı arkadaşlarımla ortak güzel bir proje yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Uzun bir zamandır İslami bir filmin çekilmediğine dikkat çeken Duran, "Biz Ramazan Hocanın buna tam uygun olduğunu düşündük. Kendi yaşamı ile kendini Kur’an’a adamış, İslam’a adamış, Allah’a adamış zamanın Yunus Emre’si diyebiliriz. Halkını arasında büyük bir sempati kazanmıştı bununla ilgili çok büyük bir proje yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Başrollerinin ve film içerisinde ünlülerin olacağını belirten Duran, "Tabii biz bu projeyi sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu, Avrupa, Rusya ve komşu ülkeler Azerbaycan gibi ülkelerde hem Türkiye’nin reklamını yapmış olacağız hem İslamiyet’i biraz daha insanlara hatırlatmış olacağız. Amacımız şuan malum insanların maneviyatı maalesef çok azaldı, toplumsal şiddet olayları, insanlarda Allah korkusu kalmadı, biz bunu insanlara tekrar aşılamak için Ramazan Hoca üzerinden güzel mesajlar vereceğiz" diye konuştu.

Film gelirlerinin bir kısmı çocuk esirgeme kurumları ve hasta çocuklara verilecek

Duran, film gelirlerinin bir kısmını Ramazan hocanın ailesine, bir kısmını kas hastası çocuklara ve bir kısmını da çocuk esirgeme kurumlarına bağışlayacaklarını söyledi. Duran, Ramazan Hocanın da böyle olmasını isteyeceğini sözlerine ekledi.

Önümüzdeki günlerde ünlü isimlerle anlaşılarak film için Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul’da çekimlerin başlayacağı belirtildi.