Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.

İstanbul

İstanbul'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan vatandaş, teravih namazı için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Ayasofya ve Taksim camilerindeki ilk teravih, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla eda edildi.

Teravih namazına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ramazanın ilk teravihi için İstanbulluların yoğun olarak gittiği camilerden biri de Eyüp Sultan Camisi oldu.

Akşam saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı ezanının ardından cami içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.

Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer cami olan Sultanahmet Camisi'nde de ilk defa hatimle teravih namazı kılındı.

Eyüp Sultan Camisi'ne "Ramazan-ı Şerif Hoş Geldin" yazılı mahya asıldığı görüldü.

Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.

Adana

Adana'da çok sayıda kişi, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman tarafından verilen vaazda ramazanın önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar, saf tutup İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan ilk teravih namazını eda etti.

Mersin

Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Burada İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından ramazanla ilgili vaaz verildi.

Cemaat, daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Hatay

Hatay'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne geldi.

Camideki vatandaşlar, kılınan namazın ardından dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de yatsı ezanı sonrası vatandaşlar, kent merkezi ve ilçelerdeki camilere geldi.

Kılınan namazın ardından vatandaşlar dua etti.

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen cemaat, yatsı ezanından önce vaazı dinledi.

Vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldı.

Kocaeli

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde teravih öncesi İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından ramazan ayı ve oruçla ilgili vaaz verildi.

Vaazın ardından her yaştan çok sayıda Müslüman, saf tutarak teravih namazını eda etti.

Karabük

Karabük'te Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi, saf tutarak teravih namazını kıldı.

Bartın

Bartın'da müminler ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere geldi.

Kent merkezindeki Şadırvan Camisi'nde teravih öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ramazanın önemi hakkında vaaz verildi, dua edildi.

Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, ilk teravih namazını eda etti.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vaazı dinledi.

Cemaat, yatsı ezanıyla saf tutarak namaz kıldı.

Edirne

Edirne'de başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere tüm camilerde teravih namazı kılındı, dua edildi.

Eski Cami'de namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Restorasyonun devam ettiği Selimiye Camisi'nde de vatandaşlar ibadet için ayrılan bölümde teravih namazını kıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilerde saf tuttu.

Başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar teravih namazını kıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, verdiği vaazda ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının bereket ayı olduğunu ifade eden Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere diğer camilere gelenler namaz kılıp dua etti.

Türkiye Diyanet Vakfınca namazdan önce vatandaşlara çorba ikram edildi.

Erzurum

Erzurum'da yatsı namazı öncesi camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu, Lalapaşa ve Muratpaşa camilerini dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı ve dua etti.

Kars

Kars'ta da ilk teravih namazı kılındı.

Sultan Alparslan Külliyesi Camisi ile diğer camilere gelenler yatsı namazından sonra teravih namazını kıldı ve dua etti.

Muş

Muş'ta vatandaşlar, teravih namazı için bugün ibadete açılan İmam-ı Şafii Camisi'ne geldi.

Namazı kıldıran İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Demir, ay boyunca çocuk, genç, kadın ve yaşlılara yönelik programların olacağını belirtti.

Hakkari

Hakkari kent merkezindeki Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, ilk teravih için saf tuttu.

Daha sonra namaz kılan vatandaşlar, ramazanın İslam alemine ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.

Samsun

Samsun'da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar tarihi camileri doldurdu.

Vatandaşlar, çocuklarıyla teravih namazı kılmak için Samsun'un merkez İlkadım ilçesindeki Büyük Cami ile Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud tarafından 1296 yılında yaptırılan Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi ve Çarşamba ilçesinde çivisiz camii olarak bilinen 819 yıllık Göğceli Camisi'ni tercih etti.

Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi imamı Fahrettin Gündüz, AA muhabirine, Selçuklu döneminde yapılan caminin, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'da kalmış olduğu tarihlerde Milli Mücadele'nin mühim olaylarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Camide İzmir'in işgalini protesto amacıyla Mevlid-i Şerif okunduğunu hatırlatan Gündüz, "O günün önemine binaen halka kuru üzüm dağıtılmıştır. Camimizde kılınan cenaze namazı sonrası şimdiki Atatürk Evi, o zamanki Mesudiye Oteli'nin önünde Milli Mücadele'nin ilk mitingi düzenlenmiştir. Dönemin kanaat önderlerinden Sıtkı Hoca Efendi'nin vaazlarıyla Havza halkının Milli Mücadele'ye katılması sağlanmıştır." dedi.

Gaziantep

Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etti.

Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan 34 bin kişilik kapasiteye sahip Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, ramazan ayıyla ilgili verilen vaaz ve edilen duanın ardından ilk teravih namazını eda etti.

Kadınlar ise namazı, caminin kendilerine ayrılan bölümünde katıldı.

Bazı vatandaşlar da caminin avlusunda fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Şanlıurfa

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da da Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek, dua etti.

Yatsı ezanının okunmasıyla başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.

Camideki vaazın ardından birçoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kadınlar da namazlarını, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.

Malatya

Malatya'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere gitti.

Darende ilçesinde Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazı öncesi cami imamı tarafından ramazanla ilgili vaaz verildi.

Ramazan ayının bağışlanmak için fırsat olduğu vurgulanan vaazda, yardımlaşmanın önemine değinildi.

Vaazın ardından vatandaşlar, teravih namazı kılıp, dua etti.

Öte yandan, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından, cami çıkışı vatandaşlara ikramlar, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Adıyaman

Adıyaman'da kent merkezindeki Emir Sultan Camisi'nde İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından vaaz verildi. Daha sonra ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kilis

Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, teravih namazı öncesi Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

İzmir

İzmir'de çok sayıda vatandaş yatsı ezanının okunmasıyla Bilal Saygılı Camisi'ne geldi.

Daha sonra vatandaşlar, saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Manisa

Manisa'da vatandaşlar, başta tarihi Muradiye, Hatuniye ve Sultan olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Yatsı ve teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.

Aydın

Aydın'da vatandaşlar Efeler ilçesindeki tarihi Bey, Ramazanpaşa ve Eski Yeni camilerini doldurdu.

Külliye Camisi'ne gelen çocuklara hediyeler verildi.

Uşak

Uşak’ta ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Ramazanın ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar kentteki camilere geldi.

Vatandaşlar ezanın okunmasının ardından saf tutup ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Denizli

Denizli'de ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Yeni Cami'ye gelerek yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.​​​​​​​

Bursa

Bursa'da tarihi Ulu Cami ve kentin diğer camilerini dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Ulu Cami'de namazın ardından dualar edildi, ilahiler okundu. Cami çıkışında da vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Eskişehir

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 8 asırlık Ulu Cami'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232 yılında Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görünümüne kavuşan camide vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, çatısını 67 ahşap direğin taşıdığı ve mihraba paralel dikdörtgen planlı üç kapısının bulunduğu 792 yıllık camiye gelenler yatsı namazını kıldı. Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar dua etti.

Bilecik

Bilecik'te, kent merkezindeki Kayıboyu Camisi'nde, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Namaz öncesinde İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, vaaz verdi.

Cemaat, daha sonra ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazı için, kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

Şehir merkezindeki camilerde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı.

Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde de vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılıp dua etti.

Çıkışta cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi.

Yalova

Yalova'da da ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

Merkez Cami başta olmak üzere kentteki camilerde teravih namazını kılan vatandaşlar, namaz sonrası dua etti.

Merkez Cami çıkışında da vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilerde bir araya geldi.

Sındırgı ilçesindeki Tarihi Şerif Paşa camisinde kılınan teravih namazının ardından vatandaşlar dua etti, ilahiler okudu.