Türkiye Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cankat Tolunay, Sağlık Bakanlığı tarafından, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan 'nimesulid' etken maddeli 9 ilacın "ölümcül yan etki" nedeniyle toplatılmasıyla ilgili paniğe kapılmamamız gerektiğini belirtti. Uzmanlar, vatandaşların bu ilaçları kullanmamasını tavsiye ederken, dünyada sadece 1 ölüm vakası olduğunu ve bu nedenle paniğe kapılacak bir durum olmadığını söylediler.

Prof. Dr. Tolunay, ilacın Finlandiya'da kullanıldığında karaciğerleri olumsuz etkilediğinin görüldüğünü ve bu şekilde 60'tan fazla vaka tespit edildiğini bildirdi. Finlandiya sağlık otoritelerinin ilaçların ruhsatını askıya aldığını ve Avrupa İlaç Otoritesi (EMEA) nezdinde başvuruda bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Tolunay, İspanya sağlık otoritelerinin de 2 hafta önce aynı kararı aldığını hatırlattı.

EMEA'nın, ilacın üretici firması olan "Helsinn"e 1 Eylül 2002 tarihine kadar süre verdiğini ve firma savunmasını sunmasını istediğini belirtti. Prof. Dr. Tolunay, bu tarihten sonra ilacın ya tamamen piyasadan kaldırılacağını ya da yan etkilerle ilgili yeni bilgilerin ilacın prospektüsüne ekleneceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün, "nimesulid" içeren ilaçların tablet formunun yanı sıra tropikal jellerini de toplattığını hatırlatan Prof. Dr. Tolunay, bu durumun yanlış bir uygulama olduğunu ifade etti. Çünkü dışarıdan uygulanan jellerin kana karışmadığı için karaciğere yan etkisi olamayacağını ve bu sadece Türkiye'de toplandığını belirtti.

Prof. Dr. Tolunay, daha önce bu ilacı kullanan vatandaşların paniğe kapılmamasını ve dünyada sadece 1 ölüm vakası olduğunu hatırlatırken, ilacın Türkiye'de 18 yıldır kullanıldığını belirtti. Ayrıca, "Vioxx" ve "Celebrex" adlı ilaçlar gibi çok daha ciddi yan etkilere sahip ilaçlar hakkında neden bir şey yapılmadığını da sorguladı. Bu iki ithal ilacın Avrupa ve ABD'de yakından takip edildiğini ve Türkiye'de daha çok romatizmal ağrılarda kullanıldığını belirterek, bu ilaçların çok daha ciddi yan etkilere sahip olduğunu ve daha fazla ölüm vakasına neden olduğunu ifade etti.

Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Mehmet Domaç, "nimesulid" içeren ilaçların yılda Türkiye'de 2 milyon kutu kullanıldığını ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatının kendilerine ulaştığını söyleyerek, eczanelerin ilaçları toplattığını ve depolara gönderdiğini, depoların da ilaçları firmaya iade edeceğini belirtti.