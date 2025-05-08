Türkiye’de 32 milyonu aşkın aracı ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor.

Araç muayene sürecinde bugüne kadar sadece harf ve rakamların arasına takılan vida "ağır kusurlu" olarak kabul ediliyordu.

Ancak yeni uygulamayla artık plakanın neresinde olursa olsun vida bulunması, muayeneden geçmek için engel teşkil edecek.

VİDA VARSA MUAYENE YOK

TÜVTÜRK’ün aldığı yeni karara göre, araç plakası üzerinde yer alan herhangi bir vida, plaka okunurluğunu engellediği gerekçesiyle "ağır kusur" kapsamında değerlendirilecek.

Plakasında vida olan araç sahipleri muayeneden geçemeyecek ve trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek.

Plakasını sabitlemek için köşe vidaları kullanan sürücüler, yeni uygulama kapsamında plakalarını değiştirmek zorunda kalacak.

PLAKADA VİDA OLANA CEZA YOLDA

Söz konusu düzenleme yalnızca muayene ile sınırlı kalmıyor.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilecek kontrollerde, üzerinde vida bulunan plakalar için 3 bin 809 TL para cezası kesilebilecek.

Bu ceza, "Yönetmeliğe aykırı plaka kullanımı" kapsamında uygulanacak.