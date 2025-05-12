PKK terör örgütü kongresini toplamasından sonra kendini feshettiği ve silah bırakıldığına yönelik duyurudu bekleniyordu.
Beklenen o duyuru geldi.
Yapılan duyuruda 'silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarının' alındığı belirtildi.
"SİLAHLI MÜCADELE YÖNTEMİNİ SONLANDIRILMASI"
Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
PKK 12. Kongresi, örgütün örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı
PKK KKONGRESİ 5-7 MAYIS'TA TOPLANDI
Abdullah Öcalan'ın terörün lağvedilmesi çağrısından aylar sonra PKK, kongresini topladığını 9 Mayıs'ta duyurmuştu.
PKK tarafından yapılan açıklamada, kongrenin 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve alınan kararların en kısa sürede duyurulacağı açıklandı.
Yapılan bu duyuru ile fesih ve silah bırakma kararı beklenmeye başlandı.