PKK terör örgütü kongresini toplamasından sonra kendini feshettiği ve silah bırakıldığına yönelik duyurudu bekleniyordu.

Beklenen o duyuru geldi.

Yapılan duyuruda 'silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarının' alındığı belirtildi.

"SİLAHLI MÜCADELE YÖNTEMİNİ SONLANDIRILMASI"

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

PKK 12. Kongresi, örgütün örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı

PKK KKONGRESİ 5-7 MAYIS'TA TOPLANDI

Abdullah Öcalan'ın terörün lağvedilmesi çağrısından aylar sonra PKK, kongresini topladığını 9 Mayıs'ta duyurmuştu.

PKK tarafından yapılan açıklamada, kongrenin 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve alınan kararların en kısa sürede duyurulacağı açıklandı.

Yapılan bu duyuru ile fesih ve silah bırakma kararı beklenmeye başlandı.