TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,7907'den 43,6025'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 44,4165'ten 45,8530'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 19,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,1 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,1 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50

Cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1'den 3'e gerilerken gelecek yıl için yüzde 3,8'e indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24'e yükseldi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60'tan 29,37'ye çıktı.