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Dün Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can Tepe’de bulunan 10. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarına hain bölücü terör örgütü mensupları tarafından sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit düşmüştü.

Şehit Aslan için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan duayla Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan’ın naaşı memleketi Amasya’ya uğurlandı.

Şehit uğurlama törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kamu kurum amirleri ve çok sayıda askeri personel katıldı.