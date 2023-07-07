Maktu harçlar ve bazı vergiler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte zamlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı. Bununla birlikte defter bedeli hariç olmak üzere pasaport harç bedelleri 5 bin TL'ye kadar çıktı.

689 LİRADAN BAŞLIYORDU

Son artışlar birlikte 6 aylık pasaport bedeli 689,7 liradan 1.034'e; 1 yıllık pasaport bedeli ise 1.008 liradan 1.512 TL'ye çıktı. 2 yıllık pasaportlarda bu ücret 2.469 liraya, 3 yıllıklarda ise 3.507 liraya yükseldi. 10 yıllık pasaport harcı ise defter bedeli hariç 4.943 TL oldu.

İşte yeni pasaport bedelleri:

Haberler.com