TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Nisan'da toplanacak. Kurul, 20 Mart'ta gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltmiş, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi, 17-20 Nisan'da "Değişen küresel gerçekler ve gelecek 5.0" temasıyla Sapanca'da düzenlenecek. Zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması planlanıyor.

Ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer alacağı zirvede, yeni yatırımlar ve fırsatlar, küresel ekonominin dönüşümü, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ilişkilerinde yeni dönem, savunma teknolojilerinin geleceği, e-ticaretin sınır ötesi fırsatları, ihracattaki yeni stratejiler ve yapay zeka olmak üzere birçok konu ele alınacak.

TÜİK, 18 Nisan'da mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 338 aracın kaydı silinmiş, böylece trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 artış göstermişti.

Kurum, 21 Nisan'da mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini kamuoyuna duyuracak.