TÜRSAB Van İl Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısına bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasına katılım sağlayanlar adına açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu'ya yapılanların haksız olduğunu ifade etti.

Sektör olarak Müdür Uslu'nun arkasında ve yanında olduklarını belirten Başkan Özgökçe, biran önce bu yanlıştan dönülmesini istediklerini vurguladı.

"EROL BEYİN VAN'A BİRÇOK KAZANIMI OLDU"

Geçtiğimiz günlerde Müdür Uslu ile ilgili nahoş bir çıktığını hatırlatan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "Onunla ilgili yasal süreç devam ediyor. Müfettiş soruşturmasını tamamladı ve oradan da aklandığını biliyorum. Erol Beyle yaklaşık 1,5 yıldır mesai yapıyoruz.

Öncesinde 7 yıldır müze müdürüydü. 11 yıldır TÜRSAB başkanıyım. Şimdiye kadar 4 tane Van Kültür ve Turizm İl Müdürü ile çalıştım. Gerçekten Erol beyi sevdik. Bütün turizm bileşenleri Erol beyi sevdi. Çünkü mesleğini layıkıyla yapan iyi bir devlet adamıydı. Aile terbiyesi almış, bu işin eğitimini almış birisiydi. İşin mutfağından gelen kardeşimizdi.

Erol beyle hiçbir ticari ilişkimiz, yâda bir ticaretimiz olmadı. O görevini, biz de kendi görevimizi yaptık. Erol beyin Van'a birçok kazanımı oldu. Bu anlamda müdürümüze bir haksızlık yapıldı. Bu haksızlığa dur demek için buradayız" dedi.

"EROL BEYİN TEKRAR GÖREVİNE İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Van'ın birkaç kişinin ağzıyla- dili arasında kaldığını belirten Başkan Özgökçe, "İstedikleri gibi burada atlarını koşturuyorlar. Biz de usulsüzlüğün, haksızlığın karşısında durmak için bileşenlerle bir araya geldik. Bu şehir kaderine terk edilmesin istiyoruz.

Bu şehir bunu hak etmiyor. Erol Bey de bu muameleyi hak etmiyor. Biran önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Erol beyin tekrar görevine iade edilmesini istiyoruz. Erol beyin yerine bir arkadaşımız vekâleten bakacak. Bu süreç ne kadar uzar, ne kadar devam eder bilmiyoruz ama biran önce bu sürecin bitmesini ve Erol beyin görevine iade edilmesini istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımdan, Sayın Bakanımızdan müdürümüzü görevine iade etmelerini bekliyoruz. Erol Bey işini, görevini layıkıyla yapan birisidir. Sektör olarak arkasındayız ve yanındayız" ifadelerini kullandı. Toplantıda söz alan diğer STK temsilcileri de Erol Uslu'ya yapılan haksızlığın son bulmasını ve mevcut görevine biran önce geri dönmesini istediler.

Van bölge gazetesi