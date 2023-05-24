Siyasette sıcak saatler! Seçime 4 gün kala Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklayacağını ifade etti. Bununla birlikte 7 protokol maddesi üzerinde anlaşıldı.

ÖZDAĞ - KILIÇDAROĞLU BİRLİKTELİĞİ SONRASI HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: 'HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız...'

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