Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı, oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

Oy kullandığı sandıktan kendisi çıktı

Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği okuldaki 4221 numaralı sandıkta seçimin ikinci turunda kullanılan 318 oyun 4'ü geçersiz sayıldı.

224 oy aldı

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu 224 oy alırken, sandıktan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 90 oy çıktı. AA