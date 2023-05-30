ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DEPREM BÖLGESİNDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Öte yandan, ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.

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