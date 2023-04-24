2018 seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden birisi olan ancak son dönemdeki anketleriyle ilgili tartışmalar bulunan ORC Araştırma, seçime 20 gün kala 19-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. ORC'nin 7-11 Nisan anketiyle son anket arasında ne kadar fark var? Kim oyunu artırdı kimin oyu düştü?.. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?.. Hangi ittifakın oy oranı ne kadar? İşte RC'nin son anketinden dikkat çeken sonuçlar...

ORC Araştırma'nın 19-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 32.8'i AK Parti cevabı verirken yüzde 28.6'sı ise CHP dedi. İYİ parti yüzde 15.1 ile üçüncü sırada HDP ise yüzde 9.3 ile dördüncü sırada yer aldı. MHP diyenler yüzde 6.3 çıkarken, Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 2.7 çıktı. ORC anketine göre TİP'in oy oranı yüzde 1.4, Yeniden Refah Partisi ise 1.2 oldu...

ORC'nin son anketine göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41.3 o çıkarken, Millet İttifakı'nın o oranı yüzde 43.7 çıktı. HDP ve TİP'in başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10.7 oy oranına ulaştı.

ORC anketine katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunu hangi adaya verirdiniz?" diye de soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 49.3'ü oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini söylerken, yüzde 42.4'ü de tercihlerinin Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi. Muharrem İnce yüzde 6.1'de kalırken, Sinan Oğan yüzde diyeler yüzde 2.2 oldu.

2 hafta önceki ORC anketinde durum neydi?

ORC'in 7-11 nisan tarihleri arasında yaptığı ankette "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna AK Parti diyenlerin oranı yüzde 31.6 çıkarken, CHP diyenlerin oranı yüzde 28.5, İYİ Parti diyenlerin oranı ise yüzde 14.3, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 6.2, Memleket Partisi 4.1, TİP ise yüzde 2 çıkmıştı. Seçime kendi listeleriyle giren Büyük Birlik Partisi yüzde 1.6, Zafer Partisi ise yüzde 1.4 oy alıyordu.

İYİ Parti ve AK Parti oyları eridi...

ORC'nin iki hafta arayla yaptığı iki ankete göre AK Parti oylarını yüzde 1.2 artırırken, CHP'nin oyları neredeyse aynı kalmış. İYİ Parti'nin oylarında ise iki haftada 1 puana yakın bir kayıp yaşanmış. Memleket Partisi'nin oyları da neredeyse yüzde 50 azalmış.

Erdoğan 2 haftada 1 puan artırdı

ORC'nin 7-11 Nisan anketine katılanların yüzde 48,9'u Kemal Kılıçdaroğlu cevabı verirken, yüzde 41,5'i de Recep Tayip Erdoğan karşılığı vermişti. Muharrem İnce diyenler yüzde 7.2, Sinan Oğan diyenler ise yüzde 2.4 çıkmıştı. Son iki haftada Kılıçdaroğlu oylarını yarım puan artırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oları yaklaşık yüzde 1 puan artış göstermiş.