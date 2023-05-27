Wanhaber – Özel

‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ sloganını kullanarak Van Gölü’ne dikkat çekmek ve kirliliğinin önüne geçmek isteyen Vangölü Aktivistleri Derneği, bu kapsamda okullarda başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

“Her günümüz Van Gölü” paylaşımı yapan dernek, Van ve Bitlis’te İl Mili Eğitim Müdürlüklerinin desteği ile bir çok okulda Van Gölü konulu eğitim çalışması gerçekleştiriyor.

70’E YAKIN OKULDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Paydaşı olduğu "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında il milli eğitim müdürlükleri iş birliği ile Van ve Bitlis’te eğitim çalışmalarını sürdüren dernek, şuana kadar 70’e yakın okulda binlerce öğrenciye Van Gölü’nü anlattı.

Dernek, Van Gölü’ne dikkat çekmek, farkındalığı arttırmak ve kirliliğinin önüne geçmek amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Ramazan Çetin