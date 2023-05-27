Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Rehber öğretmen adaylarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" dedi.

Bakan Özer paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum:

"ZORUNLU OLACAK"

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak.

Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz."

Mynet