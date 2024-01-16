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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklama okul çağında çocuğu olan aileler için resmen bir müjde.

Bakan Göktaş’ın yaptığı açıklamaya göre, çocuğu okula giden ailelere yönelik ekonomik destek ödemesinin artırılacağı aktardı. Bakan Göktaş açıklamasında, "Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nasıl başvurulabilir, koşulları nelerdir?

Bu destek müjdesini alan vatandaşlar nasıl alınabileceğine dair araştırmalara başladı.

Bu destekten yararlanmak isteyen aileler, aşağıda belirttiğimiz şartları karşıladıkları taktirde e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler. İşte, o şartlar:

Ekonomik yoksunluk içinde olan ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler.

Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklenmeleri durumunda aileleri yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlıyken yaş sınırlarını tamamlayan gençler, iş ve meslek edinme kurslarına devam eden veya iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olanlar.



Olağanüstü felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçiren ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların çocukları ile hayati tehlike arz eden durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Destek ödemeleri nasıl gerçekleşecek?

Destek ödemeleri hakkında detaylı araştırmalar sürerken sizler için ayrıntılarına da haberimizde yer verdik.

Ödemeler, ailelerin ekonomik durumu düzelene kadar geçici veya belirlenen süreler için verilecek.

Çocukların durumları, en geç üçer aylık sürelerle izlenecek ve hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilecek.