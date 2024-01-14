Öğrenciler için dinlenme vakti...
Yarıyıl tatili öncesinde son ders önümüzdeki hafta cuma günü gerçekleştirilecek.
19 milyonu aşkın öğrenci, derslere kısa bir ara vererek tatilin tadını çıkaracak.
Cuma günü son ders zili çalacak
Öğrenciler 22 Ocak-2 Şubat’taki yarıyıl tatili öncesinde son derslerine 19 Ocak Cuma günü girecek.
5 Ocak'ta okula dönüş
Yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 Şubat’ta tekrar sıralarına oturacak.
İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak.
Ara tatilin sonrasında ise 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.