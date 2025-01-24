Ev sahibi​ ve kiracı​ arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendiren yeni düzenleme, aidat ödemelerinde adalet​ ve şeffaflık​ sağlayarak uzun süredir tartışma konusu olan birçok sorunu çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Hukuk uzmanları, bu düzenlemenin gayrimenkul sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını ifade ediyor.

ŞEFFAFLIK VE DENETİM GÜVENCESİ

Yeni düzenleme kapsamında, aidat artışları artık keyfi bir şekilde yapılamayacak. Aidat oranları, yalnızca kat malikleri genel kurulunda onaylanan bütçelerle belirlenecek ve bu süreç tamamen denetime açık olacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yöneticilerin bu kurallara uymaması durumunda kat maliklerinin ve kiracıların itiraz hakkına sahip olduğunu belirtti. Bu düzenleme, aidat belirleme süreçlerini daha şeffaf ve hesap verebilir hale getiriyor.

KİRACILARIN AİDAT YÜKÜ SINIRLANIYOR

Kiracılar için en dikkat çekici yeniliklerden biri, aidat yükümlülüklerinin kira bedeliyle sınırlandırılması oldu. Artık bir kiracı, yalnızca kira tutarını aşmayan aidat miktarından sorumlu tutulacak. Örneğin, 15.000 TL kira ödeyen bir kiracının aidatı 20.000 TL’ye çıkartılsa bile yalnızca 15.000 TL’lik kısmı ödeme yükümlülüğü bulunacak. Geri kalan 5.000 TL’lik fark ev sahibi tarafından karşılanacak. Özellikle lüks konut projelerinde yüksek aidatlarla karşı karşıya kalan kiracılar için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlıyor.

BÜYÜK GİDERLER EV SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞUNDA

Yeni düzenlemeyle birlikte, kiracılar yalnızca kullanım kaynaklı giderlerden sorumlu tutulacak. Asansör yenileme, mantolama, güçlendirme çalışmaları ve işçi kıdem tazminatı gibi büyük harcamalar ise tamamen ev sahiplerinin yükümlülüğüne devrediliyor. Yargıtay’ın önceki kararları doğrultusunda, bu tür masrafların kiracılara yansıtılması hukuka aykırı kabul ediliyor.

HUKUKİ HAKLAR GÜÇLENİYOR

Kiracılar, hukuka aykırı aidat artışlarına veya masraf taleplerine karşı bir ay içinde dava açarak haklarını arayabilecek. Ayrıca kira sözleşmelerine eklenen "tüm aidat ve masraflar kiracıya aittir" gibi maddeler artık geçersiz sayılacak. Bu durum, kiracıların hukuki haklarını daha etkili bir şekilde savunmalarına olanak tanıyor.

ADALETLİ BİR SÜRECİN BAŞLANGICI

Bu yeni düzenleme, aidat ödemelerinde adaleti sağlayarak hem kiracıların yükünü hafifletiyor hem de ev sahiplerine daha fazla sorumluluk yüklüyor. Aidat artışlarının kontrol altına alınması ve hukuki denetim imkanlarının artırılması, sektördeki kronik sorunlara çözüm getiriyor. Yeni yasal düzenleme, hem kiracılar hem de ev sahipleri için daha dengeli bir ilişki ve adaletli bir süreç vaat ediyor.