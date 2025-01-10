Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 527 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 15 Ocak'a kadar yapabilecektir" denildi.

Bakanlığa, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacak. Yerleştirme işlemi bu perşembe veya cuma günü başlayacak. ÖSYM aracılığıyla duyurulacak. 527 sözleşmeli personelin dağılımı ise şu şekilde; ortaöğretim mezunu KPSS P94 puan türünden 28 destek personeli, ön lisans mezunu KPSS P93 puan türünden 17 koruma güvenlik görevlisi, 80 büro personeli, lisans mezunu KPSS P3 puan türünden 12 avukat, 291 büro personeli, 97 mühendis, 2 mimar.