Doğalgaz doldurma gazları olarak işleme alınan tüp gaz çeşitleri iç belirlenen güncel satış fiyatları zamlandı. Ramazan ayının son günlerinde zirveyi gören tüp fiyatlarının nisan ayı tutarları merak ediliyor.

Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla satılan doldurma tüplerin fiyatları son olarak mart ayının son günlerinde zamlanmıştı.

Yapılan son zammın ardından nisan ayında herhangi bir zam olup olmayacağı araştırılıyorken, hem mutfak tüpleri hem de sanayi tüp fiyatları açıklandı.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın güncel fiyat listeleri, piyasalardaki değişimlerle birlikte yeniden şekillendi. İşte, güncel tüp fiyatları…

Doğalgaz doldurma gazları olarak işleme alınan tüp gaz çeşitleri iç belirlenen güncel satış fiyatları zamlandı. Ramazan ayının son günlerinde zirveyi gören tüp fiyatlarının nisan ayı tutarları merak ediliyor.

Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla satılan doldurma tüplerin fiyatları son olarak mart ayının son günlerinde zamlanmıştı.

Yapılan son zammın ardından nisan ayında herhangi bir zam olup olmayacağı araştırılıyorken, hem mutfak tüpleri hem de sanayi tüp fiyatları açıklandı.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın güncel fiyat listeleri, piyasalardaki değişimlerle birlikte yeniden şekillendi. İşte, güncel tüp fiyatları…

AYGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg mini ev tüpü: 238,00 TL

12 kg tombul ev tüpü: 1.010,00 TL

12 kg maksi tombul tüp: 1.010,00 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.010,00 TL

İPRAGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

BİZİMGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

AYGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg mini ev tüpü: 238,00 TL

12 kg tombul ev tüpü: 1.010,00 TL

12 kg maksi tombul tüp: 1.010,00 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.010,00 TL

İPRAGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

BİZİMGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL