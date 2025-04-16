Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocuklar, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde destekleniyor.

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki SED ödemesi, hesaplara yatırıldı.

Yapılan açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdikleri ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdikleri belirtildi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER

Sosyal Ekonomik Destek sayesinde, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirildiği aktarıldı.