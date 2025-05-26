Denizli'de evlendirme dairelerine başvuran 143 çift, 25 Mayıs'ta nikah masasına oturmak için günler öncesinden randevu aldı.

Çiftlerin ilgisi nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk yaşandı.

İncilipınar Nikah Sarayı'nda Ayşegül Yankayış ile dünyaevine giren Bilal Üner, AA muhabirine eşiyle 25 Mayıs'ta tanıştıklarını söyledi.

Hem tanışma yıl dönümü hem de "25.05.2025" tarihinin özel olması nedeniyle nikah için bugünü seçtiklerini kaydeden Üner, "Evlilik tarihini de aynı güne denk getirerek, bugünü çok daha anlamlı kılmak istedik. Bugünü unutmamız mümkün değil. Hem tanışma hem evlilik yıl dönümü, daha sonraki senelerde artık birlikte kutlayacağız." dedi.

Nikah kıymak için 2 ay önce sıra aldıklarını belirten damat Ali Pektekin de nikah tarihlerinin özel olmasını istediklerini ifade etti.

Gelin Ayşe Tekcam da daha önce özel günlerde nikah kıyanları gördüğünü anlatarak, "Kendi nikahımın da böyle olacağını düşünmemiştim. Eşim sağ olsun, sürpriz yaptı. Artık unutulmayacak bir nikah günümüz var." diye konuştu.

Konya

Konya'nın merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde "25.05.2025"te 158 çiftin nikahı kıyıldı.

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikahları kıyılan Buse Selvi ve Osman Nuri Koçak çifti, mutluluğa bu özel günde imza atmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Osman Nuri Koçak, "25.05.2025 özel bir tarih. Biz de bugünü hiç unutmamak adına bu tarihi seçtik. Mutluyuz, huzurluyuz." dedi.

Aylar öncesinden bugün için nikah tarihi alan Özge Ayten Kendirci ve Muhammet Ali Karaöz de AA muhabirine mutluluklarını ifade etti.

Özge Kendirci, "Mutluyuz, bugünü özellikle ayarladık. Randevu almak için epey uğraştık. Özel bir tarih olsun istedik." diye konuştu.

Merkez Meram ilçesinde 52, Selçuklu ilçesinde 78, Karatay ilçesinde de 28 çift bu özel tarihte mutluluğa "Evet" dedi.

⁠İstanbul

İstanbul'daki nikah salonlarında 25.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler dolayısıyla yoğunluk meydana geldi.

Kent genelinde, evlilik tarihlerini özel ve anlamlı kılmak isteyen çiftler 25 Mayıs için nikah dairelerine başvurdu.

Evlilik için bugünü belirleyen çiftler dolayısıyla salonlarda yoğunluk oluştu.

Günlük ortalama 7 nikah kıyılan Şişli Belediyesine ait nikah salonunda bu sayı 3 katına çıktı.

Salonda 21 çift için nikah kıyılırken salonlarda yoğunluk meydana geldi.

Akrabalar ve yakınları da törenin ardından çifti tebrik edip, takılarını takmak için sıraya girdi.

Evlenen çiftlerden Gizem Aktaş, nikah için 25.05.2025 tarihini özellikle tercih ettiklerini belirterek, "Zaten önümüzde iki tarih vardı. Bunlardan diğeri de 05.05.2025'ti. Biz, bugün için ancak bulabildik." dedi.

Damat Hüseyin Ersel Kaymak ise evliliği herkese tavsiye ederek, "Geride kalan bekarların başına inşallah. Herkese ve kendimize huzurlu, mutlu bir hayat diliyoruz." diye konuştu.

Edirne

Evlilik tarihlerini kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir güne denk getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak nikah işlemlerini bugüne planladı.

Trakya'daki illerde 25.05.2025 tarihine randevu alan 70 çift nikah salonunda sırayla evliliğe adım attı.

Edirne'de evlenen Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Emre Erçetin ve sağlık teknikeri Burçin Erçetin'in nikah şahitliğini Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun yaptı.

Nikah töreninin ardından çifte aile cüzdanını Karaburun verdi.

Çifte mutluluklar dileyen ve altın hediye eden Karaburun, sevgi ve saygının evliliğin temelini oluşturduğunu belirterek, "Birbirinize saygı duymanız bazen yetmez birbirinizin saygı duyduklarına da saygı duyacaksınız, sevginizden kaynaklı olarak. O zaman her şeyin daha güzel olduğunu göreceksiniz. Yuvanız şen olsun, mutluluklar. Sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Ailenize, vatana, millete hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Erçetin, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını eşiyle taçlandırdığını ifade etti.

Bugünün tarihine değer verenin ise nikahları olduğunu belirten Erçetin, törene katılanlara teşekkür etti.

Tarihsel rakamların bir öneminin olmadığını belirten Burçin Erçetin, "Önemli olan sevdiklerimizle burada birlikte olabilmekti. Hayatımızın daha güzel yolculuğu bundan sonra başlıyor." dedi.

Edirne'de 20, Tekirdağ'da 40 ve Kırklareli'nde de 10 çiftin nikah töreni bugün gerçekleşecek.

Gurbetçi çift, 25.05.2025'te memleketleri Kahramanmaraş'ta dünyaevine girdi

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar çifti, evliliklerini 25.05.2025 tarihine denk getirerek, memleketleri Kahramanmaraş'ta nikah kıydırdı.

Evlilik yıl dönümlerinin akılda kalıcı ve anlamlı olmasını isteyen gurbetçi çift, bu özel günü aileleriyle Türkiye'de kutlamayı tercih etti.

Onikişubat ilçesindeki EXPO 2023 Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, çiftin aileleri ve yakın dostları da mutluluklarına ortak oldu.

Albayrak ve Küçükpınar çifti, AA muhabirine, 25 Mayıs 2025 tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, nikahlarını memleketlerinde ve sevdiklerinin huzurunda kıydırmış olmanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Mustafa Sinan Küçükpınar, "Nikahımız çok özel bir tarihe denk geldi. Ailelerimizin yanımızda olması bizim için çok önemliydi. Güzel anılar biriktirdik, şimdi Almanya'ya dönmeye hazırlanıyoruz." dedi.

Bu arada, Onikişubat Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bugün 23 çiftin nikahının kıyılacağı öğrenildi.

İzmir

İzmir'de evlenmek için 25 Mayıs 2025 tarihini seçenler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Kent genelinde çok sayıda çift nikah günü için 25.05.2025'i tercih etti.

Evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftlerin günler öncesinden aldığı randevular nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk meydana geldi.

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde nikahları kıyılan Selen Erdem ve Fırat Vurunliği, AA muhabirine, özel bir tarihte mutluluğa "evet" demenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu tarihi özellikle seçtiklerini kaydeden Erdem, "2 Ocak'ta sıraya girerek seçtik. Çok heyecanlıyız. Kalbim güm güm atıyor. Beyler tarihleri karıştırabiliyorlar ya, özel bir tarihin iyi olacağını düşündüm." dedi.

Fırat Vurunliği de hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirterek, "Sene içindeki özel günlerden bir tanesi bizim de özel bir günümüz oldu." ifadelerini kullandı.

Hayatını Birol Yavuz ile birleştiren Buse Tütüncü de düğünlerinin bir ay sonra yapılacağını anlatarak, duyduğu heyecanı dile getirdi.

Birol Yavuz ise başka bir çiftin iptal etmesi nedeniyle bugün nikahlarını kıydırabildiklerini ifade ederek, "Bize şans doğdu. Eşim de bu tarihi çok istiyordu. Bu tarihi asla unutmam." diye konuştu.

Kocaeli

Kocaeli'de nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihinde evlendi.

Evlilik yıl dönümlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, İzmit Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluğa neden oldu.

Bugün evliliğe ilk adımı atan Eda ve Seyfettin Keskin çifti, bu özel tarihte evlenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Eda Keskin, bu tarihi seçmelerinde hem eşinin doğum günü olmasının hem de tarihin özel olmasının etkili olduğunu belirtti.

Unutmayacakları tarihte evlendiklerini söyleyen Keskin, ikisi için de net ve belirgin tarih olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.